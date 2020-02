Marco Rubio, un pobre oportunista al servicio de sí mismo

Un artículo publicado recientemente en el sitio web estadounidense de derecha The Bulwark arroja luz sobre aspectos de la fragilidad política del congresista Marco Rubio, en nuestro medio conocido por su virulencia y odio visceral a todo aquello que huela a independencia y soberanía en América Latina. Detrás de sus aires de halcón imperial se esconde la figura de un pobre sobrevividor a costas de los sectores más reaccionarios del electorado estadounidense que por su parte lo ven con recelo y desconfianza por su exacerbado oportunismo.

Que el senador floridense tiene un pasado más que dudoso es algo bastante conocido, desde la mentira de sus padres huyendo de la “dictadura de Castro” (en realidad emigraron a los EE.UU. a trabajar para el capo mafioso Meyer Lansky) hasta sus conexiones con el mundo del narco (la relación con su cuñado Orlando Cicilia, arrestado por la DEA) son muchos los “detalles” que afean seriamente la imagen de este político que gusta de presentarse como impoluto moral.

Sin embargo, eso no es todo lo que hace que Marco Rubio tenga verdaderos problemas para ser algo más que un político mediocre experto en sobrevivir pero incapaz de conducir. “Marco Rubio es el senador más sobrevalorado de nuestra gran república, lo que realmente dice algo, ya que casi todo el mundo en América, izquierda, derecha y centro, piensa que es un chiste”, escribe el comentarista político Shay Khatiri en un artículo publicado el 14 de febrero en The Bulwark con el título de “La irrelevancia de Marco Rubio”.

Según Khatiri, la divisa de Marco Rubio es la del socialista francés del siglo XIX Alexandre Auguste Ledru-Rollin: “Ahí va la gente; debo seguirla, porque soy su líder”. Obviamente, que ese tipo de comportamiento oportunista no puede producir liderazgo verdadero alguno, lo que fue advertido por colegas de su propio partido como el círculo íntimo de Jeb Bush, que abiertamente lo llamaba oportunista y charlatán.

A continuación reproducimos íntegramente el artículo de Khatiri que, desde una perspectiva totalmente opuesta a la nuestra, corrobora nuestras apreciaciones sobre este nefasto sujeto.

La irrelevancia de Marco Rubio

por Shay Khatiri

14 de febrero de 2020 5:45 am

Marco Rubio es el senador más sobrevalorado de nuestra gran república, lo que realmente dice algo, ya que casi todo el mundo en Estdaos Unidos, izquierda, derecha y centro, piensa que es un chiste.

Se postuló para el Senado en 2010 como un pragmático que podría unir al stablishment y al Tea Party. Se suponía que era el futuro del partido republicano, el conservador pragmático y carismático que apelaba a todas las facciones.

Pero el floridano no sobrevivió al escrutinio de la política nacional. Resultó ser -como advirtió el círculo íntimo de Jeb Bush a cuantos quisieran oirlo- un oportunista y un charlatán.

Aunque Rubio se llama a sí mismo conservador, si se mira de cerca su tiempo en el Senado – con todos sus bandazos y fracasos, sus cambios de forma y su trumpificación – se verá que una descripción más adecuada de su política es la cita atribuida al socialista francés del siglo XIX Alexandre Auguste Ledru-Rollin: “Ahí va el pueblo; debo seguirlo, porque soy su líder”.

Rubio comenzó su carrera en el Senado como un oponente del socialismo y un guerrero intransigente a favor del libre mercado. Tenía un caso fuerte que presentar. Sus padres eran refugiados de la Cuba comunista; era natural que fuera partidario del capitalismo.

Parece historia antigua ahora, pero en 2010, hace sólo una década, el Tea Party, con su mezcla de libertario de libre mercado y conservadurismo constitucional, era una fuerza importante a tener en cuenta en el Partido Republicano. Rubio buscó lazos con el movimiento del Tea Party y enfatizó su fuerte bona fide conservadora. Al mismo tiempo, sin embargo, maximizó su atractivo al señalarse a sí mismo como un pragmático cuyo mandato como presidente de la Cámara de Representantes de Florida le había enseñado el arte del compromiso sin “venderse”. En una carrera a tres bandas, fue elegido para el Senado con el 49 por ciento de los votos.

Al principio de su carrera en el Senado, Rubio siguió la vieja línea de la política exterior de los Reagan. Como un franco halcón de la política exterior, era el senador soñado de todo neoconservador. (Por ejemplo, apoyó medidas militares más allá de los meros ataques aéreos en Siria).

Después de la pérdida de Mitt Romney en las elecciones presidenciales de 2012, se especuló inmediatamente con que Rubio sería el principal contendiente para la nominación republicana en 2016. Era joven, guapo, hispano, y capaz de articular argumentos conservadores de una manera inteligente, apasionada y atractiva.

Parecía el futuro del partido, tanto que fue seleccionado para dar la respuesta republicana al discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Obama en febrero de 2013. La mini-respuesta televisada puede ser la parte más tonta de este tonto ritual anual del estado, pero para los políticos en ascenso, puede ser una oportunidad de llegar a una gran audiencia. (Alrededor de 33 millones de personas vieron el discurso de Obama en la televisión ese año).

Lo que pasó después seguramente revela más sobre la frivolidad de la política americana que sobre Rubio. Fue una de esas cosas aparentemente inocuas, un momento inocente, un momento humano, que los comentaristas y comediantes enloquecen. Y se convirtió en todo lo que cualquiera recordaba de su discurso.

Tomó un sorbo de una pequeña botella de agua:



Los anfitriones de los programas nocturnos de la TV se burlaron de él. También lo hizo Saturday Night Live. También Jon Stewart. ¿Alguien recuerda a ese tipo? Cierto magnate de los bienes raíces lo tuiteó dos veces. Los reporteros políticos escribieron análisis. El New Yorker hizo un desglose detallado. Rubio trató, con buen humor, de jugar, pero el momento raro se le quedó grabado.

No era el único desastre político que el 2013 traería para Rubio. A principios de 2013, fue parte de la “Banda de los Ocho”, un grupo de senadores, cuatro de cada partido, que fue coautor de un importante proyecto de ley de reforma migratoria. Este parecía ser un gran momento para Rubio: Aquí estaba un legislador en ascenso que actuaba como un estadista para ayudar a negociar un compromiso sobre un tema de importancia nacional, y de una manera que podría ayudar a atraer a los tan necesitados votantes hispanos al Partido Republicano.

Pero después de que el Senado aprobó el proyecto de ley, el Tea Party lo condenó. Rubio, que una vez fue un favorito del Tea Party, de repente se encontró anatematizado por este.

Así que se mandó un bandazo. Espectacularmente. En lo que quizás sea la primera vez en la historia, animó a la Cámara de Representantes a votar en contra del proyecto de ley del que había sido coautor, copatrocinado y votado.

No era la última vez que Rubio iba a mostrar servil con el Tea Party en 2013. El presidente Obama quería emprender una acción militar contra Siria, pero el Tea Party estaba en contra de casi todo lo que Obama quería hacer, así que a finales del verano de 2013, Rubio se retractó de su antiguo apoyo a la invención militar en Siria. La gente había hablado, y Rubio debía seguirla.

Luego vino el gran debate sobre el presupuesto de ese año. El novato agitador del Senado Ted Cruz comenzó una campaña contra la votación de cualquier proyecto de ley que implicara la financiación del Obamacare. El supuestamente pragmático Rubio, queriendo seguir a Cruz, Rand Paul y Mike Lee, se unió a ellos. Lo que siguió fue un desastroso cierre del gobierno que hizo al Partido Republicano tremendamente impopular y no ganó nada.

Luego, en diciembre de ese año, cuando Paul Ryan finalmente ayudó a lograr un acuerdo presupuestario de compromiso, el Tea Party se opuso. El supuestamente pragmático Rubio volvió a saludar a la base y se opuso al presupuesto.

El famoso pragmatismo de Rubio no consistía en comprometerse con la política para dirigir un gobierno. Todo lo contrario: Se trataba de comprometer los principios para mantener a la base feliz y a sí mismo relevante.

***

¿Valieron la pena todo ese cálculo, esa triangulación y esos bandazos? La tan esperada campaña presidencial de Rubio comenzó en 2015. Parecía haber sido construido para la etapa de debate. Era un candidato hecho para la televisión, joven, enérgico, encantador. Como dijo el equipo de Jeb Bush, Rubio era “un Obama republicano”.

Hasta que no lo fue.

Rubio se postuló en 2015-16 como un republicano reaganiano genérico que estaba a favor del libre mercado, el libre comercio, el conservadurismo social y una política exterior halconada. Donald Trump, que parecía ser un candidato poco serio para la nominación del Partido Republicano, no era ninguna de esas cosas, así que Rubio le asestó varios golpes. Esto es lo que Rubio dijo en un debate en enero de 2016 en respuesta a las propuestas arancelarias de Trump:

Todos estamos frustrados con lo que China está haciendo. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos con los aranceles, y aquí está el por qué. China no paga el arancel, el comprador paga el arancel. Si envías una corbata o una camisa hecha en China a los Estados Unidos y un americano va a comprarla a la tienda y hay un arancel sobre ella, se pasa en el precio a precio al consumidor.

Tenga presente la vigorosa oposición de Rubio a los aranceles; volveremos a ello en breve.

***

Resultó que 2016 no fue un buen año para Rubio. Volvieron los bandazos. A los votantes no les gustó que tuviera uno de los registros de asistencia más bajos del Senado. Pero un momento que lo hizo ver especialmente terrible llegó justo antes de las primarias de New Hampshire, en las que había puesto todas sus fichas. Para el último debate republicano antes de New Hampshire, Rubio había ensayado lo que parecía una línea brillante: “Presintamos (sic) de una vez por todas de esta ficción de que Barack Obama no sabe lo que hace; sabe exactamente lo que hace”. Por alguna razón -quizás porque la línea estaba tan obviamente enlatada, quizás porque Rubio usó el verbo “presentir” cuando en realidad quiso decir “prescindir” – la línea no recibió el aplauso y la atención que había anticipado. Así que lo intentó de nuevo, ¡dos veces más! Después de la tercera vez, Chris Christie ridiculizó a Rubio por ello, como para terminar de poncharlo. ¿Qué hizo Rubio? Dijo la línea por cuarta vez.

A finales de febrero de 2016, los candidatos republicanos todavía tenían esperanzas, incluso cuando se estaba haciendo más claro que Trump se escapaba con la nominación. Había ganado las primarias de New Hampshire, Carolina del Sur y Nevada. Así que en un debate del 25 de febrero, Rubio optó por intensificar sus ataques a Trump. Entonces, animado por las críticas favorables que obtuvo, un Rubio cada vez más desesperado fue más lejos: Trató de actuar como Trump insultando inútilmente su apariencia, lo que llevó una semana después al momento más grosero en la historia del debate presidencial.

Era demasiado poco, demasiado tarde. Rubio se había manifestado fuertemente en contra de Trump. Necesitaba derrotar a Trump. Su carrera dependía de ello: Había prometido no buscar la reelección para el Senado aunque perdiera la nominación. Así que al menos por un momento, Rubio dijo lo que estaba en la mente de muchos americanos: No se puede confiar en Donald Trump con los códigos nucleares. Es un mentiroso. No es apto para la presidencia. Pero Trump se llevó la nominación, mientras que Rubio ganó las primarias sólo en Minnesota, Puerto Rico, y Washington, D.C.

Mantenga el caso de Rubio contra Trump en tu mente; volveremos a eso también.

¿Cuál fue la reacción de Rubio al perder la nominación republicana en 2016? Primero, apoyó al mismo “mentiroso” y “estafador” al que no se le podían confiar los códigos nucleares. Y luego, por supuesto, rompió su promesa de no presentarse a la reelección.

El mundo de Rubio cambió después de 2016. Se convirtió en senador sin más perspectivas políticas. No hay elecciones presidenciales en el futuro cercano a las que pueda presentarse. La base está completamente trumpificada. No le perdonan sus ataques a Trump, a pesar de que se disculpó por ellos, y los “Jamás Trump” están resentidos con él porque se convertió en trumposo. Siendo característicamente un simulador, no puede ser ni un feroz crítico de Trump como Justin Amash ni un partidario de Trump como Lindsey Graham. Rubio sigue la base, así que, por supuesto, se opuso a llamar testigos para el juicio de destitución de Trump, pero ninguna cantidad de humillación y congraciamiento parece acercarlo a la órbita de Trump, al menos no todavía.

Mientras tanto, la derecha está repensando las viejas ortodoxias. Y también Rubio.

Hasta hace muy poco, no se esperaba oír el término “política industrial nacional” en un contexto americano. Tal vez viniendo de la boca de un Joseph Stalin, Mao Zedong, o Fidel Castro, pero no de un senador republicano. Pero el antiguo antisocialista Marco Rubio quiere una política industrial para América. Y ha estado hablando a favor del “capitalismo de bien común”, que es otro término para la “economía gerencial” – lo que los socialistas-demócratas en Europa apoyan: una economía colectivista con planificación central. ¿Recuerda el truco de Hayek de “la planificación central es mala”? No importa eso.

¿Y recuerde cómo, en 2016, Rubio atacó la sabiduría de usar los aranceles para enfrentar a China? En 2019, la Gran Guerra Comercial Patriótica de Trump estaba en marcha, y los aranceles eran altos con los votantes de las primarias del Partido Republicano. Así que, cuando un grupo de empresas de Florida se opuso a los aranceles de Trump, Rubio fue tras ellos:

600 U.S. companies ask Trump to surrender to #China



Basically they ask him to allow China to continue to cheat on trade & steal intellectual property,even if doing so would damage America long term,because Chinese retaliation is hurting their businesshttps://t.co/JdSX6nuoNW — Marco Rubio (@marcorubio) June 13, 2019

epresalias chinas están perjudicando su negocio.)

¿Significa eso que el Rubio anti-tarifa de 2016 quería “rendirse a China”?

Rubio todavía anhela atención. Trata de mantenerse relevante aireando quejas sobre el 2016 y quejándose de “los medios”, un tema recurrente en sus tweets. Y ha estado opinando sobre la carrera por la nominación presidencial demócrata de 2020, a veces con tweets amargos e hipócritas. Aquí hay uno de junio de 2019:

1/4 thoughts on Dem debates:

Of 20 candidates:

– 2 are under 40

– several have 0-3 years of govt experience

– one is Mayor of a nice city with less people than some Florida retirement communities



Yet unlike 16 media never asks whether they are too young &/or inexperienced 1/4 — Marco Rubio (@marcorubio) June 28, 2019

(Un cuarto de los pensamientos sobre los debates Dem: De 20 candidatos:

– 2 son menores de 40 años

– varios tienen de 0 a 3 años de experiencia en el gobierno

– uno es alcalde de una ciudad agradable con menos gente que algunas comunidades de jubilados de Florida

Sin embargo, a diferencia de 16 medios de comunicación nunca se pregunta si son demasiado jóvenes y / o inexpertos)

Es irónico ver a Rubio criticando a “los medios”, esa supuesta institución monolítica, por no cuestionar a los candidatos demócratas por su falta de experiencia – irónico ya que él mismo se postuló para presidente con poca experiencia y apoyó al totalmente inexperto Donald Trump. Oh, y no fueron “los medios” los que cuestionaron la falta de experiencia de Rubio en 2016; fueron sus compañeros republicanos.

Más tarde en ese hilo aparece lo que puede ser el tuit más amargo de Rubio:

(Los demócratas dicen que los niños están en jaulas en centros peores que Guantánamo. Pero aunque encontraron tiempo para una sesión de fotos en el centro de inmigrantes, no volvieron a DC para votar sobre la financiación

Sin embargo, ninguno de ellos preguntó por qué no votaron o incluso cómo habrían votado en un proyecto de ley que dividió a los D’s)

Rubio era un candidato fracasado. También fue una vez una estrella en ascenso. Es triste ver cómo ha demostrado ser un mezquino, un arrepentido, un fracaso de legislador y un oportunista. Lindsey Graham lo expresó mejor, describiendo a Rubio en 2016: No digo que cambiaría sus posiciones, pero sí que cambiaría sus posiciones.

Los instintos de Rubio para la política son como los instintos de Napoleón en la guerra: Es un genio de las operaciones, pero no tiene una visión estratégica a largo plazo. Opta por lo que es conveniente en este momento, aunque pueda perjudicarlo en el futuro. Tomará cualquier lado de la cuestión que le dé el 51 por ciento de la base.

Esto no es liderazgo. Pero mantiene una carrera política en marcha, sin logros, para quejarse otro día.