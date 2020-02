Díaz-Canel en la Universidad Agraria de La Habana: “A nosotros no nos para nadie”

Vivimos tiempos difíciles, se han recrudecido el bloqueo y la persecución financiera de los Estados Unidos hacia nuestra Isla, pero el país no se ha parado. “A nosotros no nos para nadie y mucho menos la prepotencia yanqui”, aseguró el Presidente Díaz-Canel a estudiantes y profesores de la Universidad Agraria de La Habana.

Allí llegó en la tarde de este jueves acompañado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz y 10 ministros, como parte de la visita gubernamental a Mayabeque.

En un encuentro que ya es habitual y trascendente en cada uno de los recorridos del Consejo de Ministros por el país, el Jefe de Estado recordó cómo en la visita anterior – justamente un año atrás – se tejieron relaciones de trabajo entre la casa de altos estudios y los organismos de la Administración Central del Estado que entonces demandaron investigaciones que ahora siguen su curso favorable.



Hoy en todos los lugares que visitamos en la provincia, comentó, se nos habló de los vínculos con la Universidad, lo que evidencia el trabajo que se está haciendo para esa relación entre las empresas y la academia.



Esta es una Universidad que ha ido creciendo, consideró el mandatario, que traspasó sus orígenes y ya no es solo agraria, porque se ha integrado con otros saberes, como por ejemplo las Ciencias Pedagógicas, la Cultura Física, el Derecho…



Es una Universidad madura, dijo, y propuso reevaluar el nombre histórico de la institución que restringe, a su entender, la visión que sobre ella se tiene. Podría llamarse Universidad de Mayabeque, sugirió.



Entre sus méritos más recientes, señaló los aportes al proceso de informatización de la sociedad cubana. Esta Universidad, agregó, es puntera en el desarrollo de plataformas digitales para la enseñanza a distancia, los trámites de la población, la agricultura de precisión, la gestión administrativa y también el desarrollo local. Además es intensa su actividad de posgrado, planteó el Jefe de Estado.



De ese quehacer se habló en el intercambio, durante el cual los ministros de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero; del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila; de Justicia, Oscar Silvera Martínez; y de Educación Superior, José Ramón Saborido Loidi; así como el presidente de AZCUBA, Julio García Pérez, dieron cuenta de las potencialidades de esta Universidad que es rectora en el país de carreras como Veterinaria y Agronomía, y forma parte del Polo Científico de Mayabeque.



Del otro lado del auditorio los estudiantes y profesores comentaron sobre el papel de la extensión universitaria; de la participación de la academia en la producción de alimentos y en el rescate de la ganadería; del perfil del ingeniero agrónomo, muchas veces estigmatizado por la falta de conocimientos sobre la carrera; y del agradecimiento de los estudiantes extranjeros por la acogida que han tenido en Cuba, la otra Patria.



Particularmente sensible fue conocer sobre la entrega de profesores y estudiantes, quienes en medio de la tensa situación que atraviesa el país con la escasez de combustible, no han cerrado las puertas de ningún aula.



Se han corrido los horarios, se cambian turnos, los universitarios pasan más tiempo en la beca y los profe viajan en lo que pueden, pero la Universidad se ha mantenido vital, viva, sin que nada la detenga.