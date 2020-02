Destinatario Agustín Lara

En la red social Facebook se encuentran historias muy interesantes y curiosas. La que comparto en esta ocasión la tomé del muro de mi amigo, el reconocido fotógrafo caibarienese José Armando Ocampo González.

Él solicitó ayuda a otro coterráneo, el escritor y periodista Jesús Díaz Loyola. Entre ambos tratan de descubrir: ¿Qué hacía Agustín Lara en el Caibarién de 1950? ¿Con quién pudo encontrarse?

Hace más de ochenta años el cantante y compositor mexicano Agustín Lara, también conocido como el Flaco de Oro, gozaba de fama internacional. En la actualidad no hay persona que no sepa quién es él o que no haya escuchado alguna de sus canciones: Granada (inmortalizada por el tenor Mario Lanza), el chotis Madrid, Noche criolla, La Cumbancha, Noche de ronda, Solamente una vez, Palmera o María bonita (escrita para su esposa, la actriz María Félix) son de las más célebres.

Sin embargo de todas sus letras, una marcó a los caibarienenses… “Sueño guajiro”, este fue el canto del Flaco de Oro a Caibarién:

…Hacer con su mejor vaiven

un canto Caibarién

que te hable de mi pena…

“Sueño Guajiro” – Agustin Lara – YouTube

Sus intérpretes principales fueron, y son Pedro Vargas, quien era su compadre, Toña la Negra (María Antonia Peregrino Álvarez), Pedro Infante, Javier Solís, Alejandro Algara, Hugo Avendaño, Julio Iglesias, Manuel Mijares, Vicente Fernández, Pérez Prado, Natalia Lafourcade, y de la Villa Blanca el insigne Caurteto Tradicional Caibarién.

Parte del sobre con el destinatario

Rúbrica de la Oficina de correos de Caibarién

Testimonio de José Armando Ocampo González en su muro de Facebook:

«Este sobre me lo hizo llegar hace muchos años un amigo de Gibara, que fue un buen músico cubano que primero se radicó en México y luego en los Estados Unidos. Fue amigo de Benny Moré, Nat “King” Cole, Agustín Lara, etc. Por alguna razón que no recuerdo, ese sobre fue a parar a sus manos y él me lo hizo llegar algunos años después de habernos conocido por correspondencia al ver que era de Caibarién. Todos los que lo han visto consideran que es genuino, además tiene los sellos, matasellos, logotipo de Cuervo y Sobrinos y está dirigido a Agustín Lara en el Hotel Comercio. Es bien conocido por todos que Agustín Lara tiene una canción que se nombra “Sueño guajiro” donde menciona a Caibarién. Me gustaría saber si alguien conoce algo al respecto pues aquí es imposible verificar su autenticidad al no existir registros del hotel, revistas, ni diarios de la época.»

Este testimonio fue compartido, en Facebook por Jesús Díaz Loyola, y recibió el comentario del escritor santaclareño Sigfredo Ariel:

«Querido amigo: Publiqué hace tiempo, en México, un ensayo que se llama “La Cumbancha Cubana de Agustín Lara” que se ha reproducido bastante por ahí. Ahora irá –un poco ampliado- en un libro que preparo sobre música cubana… sus playas y afluentes, jejeje. “Sueño guajiro” -grabada por un montón de gente- tiene su mejor versión, en mi opinión, con La India de Oriente y el grupo de Luisito Plá. Ellos dedicaron todo un disco (10 pulgadas) canciones de Lara, un gran favorito de los intérpretes cubanos de toda la vida. Existe, grabada, una versión del propio autor. En Caibarién vivía la familia de un amigo suyo, pianista, radicado en México años atrás: Juan Bruno Tarraza, nacido en esa villa azul en 1912. Tal vez sea posible localizar a algún descendiente de los Tarraza en la ciudad. Es uno de los grandes músicos cubanos olvidados. En 1950 don Agustín publicó un artículo en Carteles hablando de sus viajes a la isla (el primero, en 1933, durante la turbulenta caída de Machado). El artículo se llama “La novia de Agustín Lara”. Bueno, basta de perro muerto. Gracias por mencionarme en el post y muy interesante la historia del sobre.»

Lo cierto es que hasta el momento este misterio continúa por descubrir, y mi amigo José Armando espera una respuesta para desisfrar la verdad del sobre el perdido de Agustín Lara en Caibarién.

Fotos tomadas del perfil en Facebook de José Armando Ocampo