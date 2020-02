La voz de Camilo (+Audios)

Para descubrir la voz del revolucionario, del legendario Héroe de Yaguajay, Cubadebate les propone en audio –gracias a la cortesía del Instituto de Historia de Cuba– cuatro discursos del Comandante Camilo Cienfuegos y una singular entrevista ofrecida por él.

“Y que no piensen los enemigos de la revolución que nos vamos a detener, que no piensen los enemigos de la revolución que este pueblo se va a detener, que no piensen los que envían aviones, que no piensen aquellos que tripulan los aviones que vamos a ponernos de rodillas y que vamos a inclinar nuestra frente.

De rodillas nos pondremos una vez, y una vez, inclinaremos nuestras frentes… y será el día que lleguemos a la tierra cubana que guarda veinte mil cubanos, para decirles: “¡Hermanos, la Revolución está hecha, vuestra sangre no salió en vano!”.