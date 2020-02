El discurso de la Unión más espantoso que ojos humanos han visto

Nancy Pelosi rompe su copia del discurso de Trump. Joshua Roberts /Reuters.

Puede resultar una exageración el título de este trabajo, pero como Donald Trump es adicto a los superlativos, hay que juzgarlo en grande, sin límites racionales que no vienen al caso.

Resulta imposible analizar un discurso donde buena parte de lo que se dijo no es cierto, para eso se inventó el detector de mentiras o la sala de un psicoterapeuta, porque Donald Trump no es un loco, pero sí una personalidad enfermiza. Lo más lógico sería hacer lo que hizo Nancy Pelosi, romperlo, desaparecerlo de la historia. Me excusan la exuberancia, pero estoy contagiado de pedantería.

Para evaluar este discurso solo me vienen a la mente algunos adjetivos. Perverso, por ejemplo, si nos referimos al trato a los inmigrantes. Sádico, cuando menciona con alarde los asesinatos de enemigos políticos. Hipócrita, cuando habla de los afroamericanos y las mujeres. Falso, cuando se refiere al prestigio de Estados Unidos en el mundo.

A Donald Trump solo le faltó decir que había sido el timonel del Myflower, la historia de Estados Unidos comenzó con él y un circo de congresistas republicanos lo aplaudió con vehemencia. También, a veces, los demócratas, aún a sabiendas que todo era pura demagogia.

El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, aplaude mientras la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, parece rasgar una copia del discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después de pronunciar el discurso del Estado de la Unión en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, el 4 de febrero de 2020. Foto:Mandel Ngan/AFP.

En estos momentos, quizás gracias a un juicio político que no mencionó, su popularidad ha ascendido al 49 % de la población, el máximo de su gobierno. A esas personas estuvo dirigido su discurso y el show de mala muerte que transmitió la televisión norteamericana.

Muchos votarán por él, incluso puede ser que lo reelijan, porque si algo refleja la presidencia de Donald Trump es la decadencia de Estados Unidos, no importa lo bien que coyunturalmente marche la economía.

Vea el momento en el cual Nancy Pelosi rompe el discurso de Donald Trump:

(Tomado de Progreso Semanal)