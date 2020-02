Celebran en Villa Clara el Día del Trabajador del Comercio, la Gastronomía y los Servicios

Por quinto año consecutivo, Villa Clara obtuvo la sede de las actividades centrales por el Día del trabajador del Comercio, la Gastronomía y los Servicios.

Granma publica que en su perfil de Facebook, Pedro Víctor Simón Rodríguez, secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Comercio, la Gastronomía y los Servicios (SNTCGS), felicitó a los miembros del sector en Villa Clara, reconocimiento que hizo extensivo a los habaneros y cienfuegueros por alcanzar también el cumplimiento del Plan de Circulación Mercantil del año 2019.



Del mostrador al cliente



Suman cinco años consecutivos en los que Villa Clara obtiene las celebraciones nacionales por el Día del Comercio, la Gastronomía y los Servicios a pesar de vivir tiempos difíciles. Aun así lo lograron y encaminan el trabajo hacia nuevos retos.

Digna Morales Molina, la directora del Grupo Empresarial de Comercio (GEC) en Villa Clara, no rechaza a la prensa, aunque en verdad prefiere vencer contiendas difíciles antes de conceder entrevistas; sin embargo, obvió la premura del tiempo e incluso confesó algunos de los aprietos relacionados con el oficio. Nunca habla en primera persona, y si de logros se trata los atribuye a su Consejo de Dirección y al enorme potencial de trabajadores del Comercio, la Gastronomía y los Servicios existentes en la provincia a quienes defiende a capa y espada.

«Esos son los verdaderos triunfadores de haber ganado la sede por el día de nuestro sector por quinto año consecutivo, y acto seguido le pregunto si el cumplimiento del plan de circulación mercantil, correspondiente al pasado año, les quitó el sueño en algún momento. No busca evasivas, sin pensarlo dos veces responde de manera afirmativa.



«Nos puso tenso a todos. Al pasar julio y agosto, que resultan la «zafra grande» para la actividad, todavía faltaban millones de pesos por recaudar de un plan en extremo alto que, por primera vez en la historia, ascendió a 2232,5 millones de pesos con un trimestre inicial del año bien complicado y la acumulación de objetivos que no podían cumplirse.



«Pocos conocen cuántos sueños perdimos, y de todo el esfuerzo invertido. Los transportistas salían a las 3:00 de la mañana de un día y regresaban a la 1:00 o a las 2:00 de la madrugada del siguiente para buscar mercancías a distintos puntos de Cuba, incluso muebles para romper el bloqueo de alguna forma porque vamos hacia un encadenamiento productivo con la Forestal y la Agricultura».

La bodega 16 de Marzo mantiene su confort. Durante 2019 el GEC ejecutó 255 obras en el plan de reparaciones y mantenimiento, otras ocho como inversiones por concepto de construcción y montaje, en tanto 47 fueron beneficiadas por el financiamiento de la contribución al Desarrollo Local. Foto: Ramón Barreras Valdés.

— ¿Siempre mantuvieron la decisión de cumplir o en algún momento flaqueó?



— Algunos sugerían que la valorábamos, pero dije que no. Si vamos a pensar como país era estratégico hacerlo para no afectar el presupuesto estatal, sin acordarnos en ese momento en el lugar de la emulación. Cuando se renuncia al plan estás renunciando a más posibilidades de mercancías para el pueblo. Constituye una derrota, y como si todo fuera poco luego la cifra fue incrementada y ascendió a 2238 millones de pesos para sobrecumplir con 8 millones por encima de lo estipulado.



— ¿Acaso casualidad, suerte o qué?



— Recuerda el proverbio que en la unión está la fuerza. El MINCIN la Estatal, la Mayorista de Alimentos, la Universal, Registros Comerciales, el Frigorífico… todos fuimos (y somos) uno. Sentimos la unidad de un equipo, junto a los transportistas, a Camiones del Centro, a quienes conducen los vehículos de la subordinación local, los de aseguramiento al Comercio y todos nos pusimos en función de buscar. Llegamos a Pinar del Río detrás de los refrescos, a Holguín por la cerveza, hasta hemos traído cemento siempre amparados por las resoluciones que establecen un marco legal.



— Pudiéramos decir que la táctica fue similar a la empleada en una partida de ajedrez?



— Tienes que estar en constante movimiento, que las neuronas trabajen de manera colectiva con el aporte de posibles soluciones, encontrar estrategias, y en este sentido también contribuyeron los centros de elaboración que diversificaron sus producciones y una parte fueron destinadas a las bodegas.

— ¿Y cuándo comenzaron a pensar en la emulación?



— Que quede claro. Cumplir el plan no es solo recoger dinero, hay que verlo como más entrega de productos y mercancías en medio de limitantes que no son fáciles. Y una vez que cumplimos las asignaciones entonces perfilamos detalles para alcanzar el primer lugar por parte de un territorio que no tiene pérdidas ni deudas con el presupuesto del Estados ni cuentas por cobrar y por pagar, unido a un fuerte trabajo sindical.



— Independientemente de lo económico fue factor decisivo la cantidad de obras inauguradas o remodeladas?



— Gran parte de los centros son complejos que dignifican el comercio. Situaría de punteros al Somos Jóvenes por su propia integralidad con un poco de todo. También Los Pinos que gusta mucho entre la población. Vista Hermosa con sus encantos, la mesa buffet de San Pablo y El Gobernador que por su posición seguirá gobernando en el bulevar.



— ¿Y Coopelia?



— Un reto. No está todavía como queremos. Hay que trabajar en la planta baja. Se han puesto algunos juegos, pero falta mucho sobre todo de tecnologías virtuales en el piso. La nueva planta procesadora de helados pertenece al Combinado Lácteo y tiene que guardar en las neveras del centro. Claro, no es el Coopelia de antes, pero debe seguir perfeccionándose.



— Casi siempre las miradas recaen sobre la capital provincial. ¿Qué ha pasado con los municipios y poblados?



— Los planes de distribución se crean sin paternalismos ni beneficios para nadie. Depende también de la agilidad de los directivos. A veces no llega determinado producto, pero los de cada lugar salen y buscan en función de la población, sin faltarle a la ley.



En Ranchuelo, por su aniversario, se hicieron obras y objetivos pendientes y se rejuvenece el motel Las Tecas. Otro tanto en Santo Domingo que recibió su impulso y se trabaja en El Laguito y en Amaro que estaba totalmente destruido. Ya allí funciona su restaurante y se labora en el rescate de las habitaciones y en otros proyectos.



Encrucijada va a tener una de las mejores discotecas de la provincia.



Remedios. Placetas, Sagua, Isabela también han recibido beneficios, mientras Carrillo se ha encaminado y está el compromiso de terminar el resto de las obras correspondiente a Comercio. Tampoco descuidamos a Buenavista que reclama dedicación.

Somos Jóvenes, uno de los recintos convertidos en complejo por la diversidad de sus opciones. Foto: Ramón Barreras Valdés.

— Hay acciones consolidadas, mas no todo son loas y no siempre se alcanza la satisfacción…



— Nunca digo que estamos bien. Podemos obtener diez años consecutivos el primer lugar y vamos a tener insuficiencias.



Nos queda una grande con el Plan Turquino. Los montañeses se merecen más que lo que le hemos dado. Repasaremos punto a punto del asentamiento para ponerle imaginación, inteligencia, capacidad y corazón.



Tenemos una inconformidad enorme con el Sistema de Atención a la Familia (SAF). No resulta el más malo de Cuba, pero hay que darle todo lo que debe tener. Constituye prioridad uno para este año porque debe modificarse la vida de esas personas que merecen atención especial.

El nuevo Taller de Reparaciones de Efectos Electrodomésticos, otra de las obras puesta en función dentro de los servicios. Foto: Ramón Barreras Valdés.

— Sin tapar el sol con un dedo todavía prosigue el hurto en determinados almacenes y entidades…



— Es otra de las grandes insatisfacciones vigentes, pero también cogemos a muchos de sus autores. Quien roba no puede vivir tranquilo.



— A Ud. la describen como una mujer fuerte de carácter y temible en sus decisiones. ¿Es así su autorretrato?



— No soy tan recia como me pintan, a veces oyes anécdotas sobre mí que resultan inciertas, y tampoco doy miedo. Soy un ser que escucho a todos, a mis compañeros, a quienes vienen a quejarse, a los que tienen un problema y necesitan algo, entonces hago lo tenga que hacer, dentro de lo establecido para ayudar, y aclaro que oigo detenidamente las críticas. Cuando el pueblo me señala no me pongo brava porque, la mayoría de las veces, tiene razón.



— Y qué siente Digna Morales cuando alguien le dice que no puede cumplir?



— En las videoconferencias que realizamos con los municipios hay quien llora de vergüenza para decirme que no ha podido satisfacer el plan, y lloran por pena. En ese momento esa persona se siente impotente y entonces tenemos que ayudarla en la búsqueda de soluciones. Directores de mucho prestigio han llorado de pena.



— ¿Incluso hombres?



— Sí, y me siento contenta, no porque estén llorando porque eso me pone mal, sino porque uno siente que lo quieren a uno y eso, aunque parezca que no, estimula mucho.



— Toda meta cumplida impone saltos mayores…



— Ya para este año tenemos 450 millones por encima del plan. Y enero ha sido un mes complicado, pero iremos abriendo caminos. Lo que no se puede es estar conforme, siempre en inquietud constante. Las festividades y el acto por el Día del Trabajador del Comercio, la Gastronomía y los Servicios resultan estimulantes, pero lo importante es el compromiso que nos pone. Decidimos que los directores y los económicos, como siempre, van a hacer el juramento al Che antes de comenzar el acto y en días venideros nos vamos a Santiago para hacerlo con Fidel.



— ¿Seguirá Digna como la constante hacedora de realidades por el bien?



— No me cansaré. Se piensa como país buscando soluciones y no mirando para arriba. Hasta que no las encontremos no duermo. Cuando hay una queja hay que oír, si te apresuras puedes dar una respuesta incorrecta. Trabajando mucho es como se logran las cosas, pensar siempre en el pueblo y en mi caso particular, en la defensa de la empresa estatal socialista. / Ricardo R. González, de Vanguardia.