Nuevos precios al transporte privado en Villa Clara (+Listado de precios)

A partir de lo dispuesto por las resoluciones 410 y 411 del 2019, emitidas por el Ministerio de Transporte —la primera, relacionada con el otorgamiento de licencias operativas (LOT) y la segunda, sobre la venta de combustible a los porteadores privados a precios diferenciados—, el Consejo de la Administración Provincial (CAP) decidió el pasado 26 de diciembre de 2019, mediante el Acuerdo No. 410, modificar los precios desde y hacia las cabeceras municipales y sus correspondientes tramos.



En nota de prensa, emitida por la Dirección Provincial de Transporte, se especifica que «se actualizan 322 precios en rutas y tramos, entre los cuales se incluyen 204 que no habían sido topadas en el acuerdo anterior del CAP».



La información aclara que «el cronograma previsto para el proceso de actualización de la LOT en el Transporte No Estatal concluye el 31 de enero, por lo que a partir del 1º. de febrero deberán ser aplicados los precios topados en la totalidad de los medios de transporte, los que contarán con una pegatina que los identifique, situada en un lugar visible.



«Los precios serán divulgados en la prensa digital y las redes sociales, para que la población pueda acceder y actualizarse en el tema», concluye la nota.