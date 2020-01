Asiste Presidente cubano a balance anual del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República participa en el balance anual del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social donde se analiza la importancia de la fuerza de trabajo para el desarrollo económico y social del país.

Al balance asisten también Martha Elena Feíto, ministra de Trabajo y Seguridad Social; Manuel Marrero, primer ministro de República de Cuba, Alejandro Gil, viceprimerministro y Ministro de Economía y Planificación; y Ulises Guilarte, secretario nacional de la Central de Trabajadores de Cuba.

Según el informe de balance, al cierre de 2019 se estimaban 4 515 000 ocupados en la economía; de ellos más de tres millones en el sector estatal y más de un millón en el no estatal, con una tasa de desocupación de 1, 2 por ciento.

Un problema identificado que requiere mantener la atención sistemática es la población no económicamente activa. En tal sentido, comparado con 2018 esta decreció en 40 200 personas, en todos los grupos que la conforman, con excepción del dedicado a los quehaceres del hogar que aumentó en 70 000.

El grupo de los inactivos y otros, el cual incluye a las personas que no trabajan no estudian y declaran que no desean trabajar o los que no declaran una ocupación como medio de vida, y es considerado una de las posibles fuentes para la incorporación al trabajo, disminuyó en 40 000 personas.

Vale destacar que en los últimos cuatro años es la primera vez que este segmento disminuye, lo que de mantenerse como tendencia en lo adelante pudiera considerarse positivo.

También las medidas adoptadas para fortalecer la economía, entre ellas el incremento salarial y la eliminación de subsidios indebidos y gratuidades excesivas, deben tributar a la disminución paulatina de ese grupo de personas.

Trabajo a distancia y pluriempleo

Fue creado un grupo para estudiar en qué actividades de la economía es más factible potenciar el trabajo a distancia y cómo perfeccionar el pluriempleo. En el sector estatal 21 179 trabajadores se acogen a esta última modalidad, sobre todo en La Habana, Matanzas, Villa Clara y Artemisa.

Igualmente, se reportan 6 681 trabajadores en la modalidad de Trabajo a distancia en las entidades del sector estatal. Mientras en la modalidad de teletrabajo hay 4 945. Sólo las provincias de Pinar del Rio, Matanzas, Cienfuegos y Granma reportan a personas en ello.

Un dato interesante es que 1 754 estudiantes de cursos regulares se encuentran contratados en diferentes entidades estatales. De ellos 583 en la enseñanza técnico profesional y 1 171 en la universitaria. Por otra parte, 2 145 ejercen el trabajo por cuenta propia. Lo que indica que, en general, más de 3 000 estudiantes combinan el estudio con el trabajo.

La importancia de que los recién graduados cursen estudios de postgrado como parte del adiestramiento, fue destacada por Presidente @DiazCanelB, en balance anual del @MTSS_CUBA. Además, se refiere a que sean activos en los espacios de toma de decisiones. @SecUJCuba @AlejandroGilF pic.twitter.com/kDc078Aq04 — Yuniel (@YunielLabacena) January 18, 2020

Al intercambiar con uno de los recién graduados incorporados al MTSS, el Presidente cubano reconoció la necesidad de vincular a los adiestrados a los procesos de la entidad y garantizar su participación en cursos de superación y maestrías; así como vincularlos con la solución de problemas, dándoles participación en decisiones.

Manuel Marrero Cruz, primer ministro, llamo a utilizar el banco de problemas del MTSS como un instrumento de trabajo. Afirmó que a cada política debemos darle seguimiento y perfeccionar lo hecho para alertar y prever.

Foto: Ariel Ley

Tuits:YunielLabacena