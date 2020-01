Con el Martí que nos salva estamos en este enero de victorias y de flores blancas. Declaración de periodistas villaclareños en desagravio a Martí.

Con el Martí que escribió a su hijo Ismaelillo versos memorables y a quien le dijo que prefería verlo muerto a verlo vil.

Con el Martí de todas y todos, el del Sol que ilumina y las estrellas en la frente antes que el yugo opresor.

El Martí que pedía a la niña María Mantilla “haz tú como yo, haz algo bueno cada día en nombre mío”.

Ese Martí del Sol del mundo moral es el que nos acompaña, el que quería “una República con todos y para el bien de todos”, el mismo que nos enseñó que “trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras” y que “De pensamiento es la guerra mayor que se nos hace: ganémosla a pensamiento”.

Hoy nosotros, con nuestros escritos, nuestras voces, imágenes, audios y comentarios en las redes sociales como nuestros fusiles más útiles, queremos enaltecer al Apóstol que quería una patria sin amo, y una tumba de flores donde siempre iremos a ofrendarle lo mejor de nosotros, por el presente, pero también por el futuro de esta Patria por la que él cayó en la manigua redentora, de cara al Sol, como lo soñó tantas veces.

Los periodistas villaclareños, junto a nuestro pueblo sabemos con Martí que la libertad cuesta muy cara, pero que vale la pena darlo todo por esta Cuba libre, e impedir a tiempo con nuestra libertad “que se extiendan los Estados Unidos con esa fuerza por nuestras tierras de América”.

A nosotros nos dejó un legado que no olvidamos ni un instante: “la prensa es el can guardador de la casa patria” Y escribió también un precepto que nos guía cada día, cada instante de nuestras vidas profesionales: “La prensa no es aprobación bondadosa o ira insultante; es proposición, estudio, examen y consejo».

Ese es el Apóstol de la Patria que hoy nos acompaña, el que en los momentos más duros nos junta, porque también como aquel periódico Patria, imprescindible para la Guerra Necesaria, hoy hacemos periodismo “Para juntar y amar, y para vivir en la pasión de la verdad”.

Los periodistas villaclareños condenamos hoy los actos de profanación contra sus bustos e imágenes a sabiendas de que ningún acto vandálico y servil podrá borrar las enseñanzas del Maestro Mayor.

Ese es nuestro Martí, el que nos advirtió que “la prensa es otra cuando se tiene enfrente el enemigo. Entonces, en voz baja, se pasa la señal. Lo que el enemigo ha de oír, no es más que la voz del ataque (…) Eso es Patria en la prensa. Es un soldado”.

Aquí estamos, las guerreras y los soldados martianos de la prensa revolucionaria villaclareña para ratificar siempre que siempre seremos fieles a este pueblo generoso y a esta revolución, a sabiendas, aunque soplen vientos de agresiones y amenazas que “Nuestra virtud nos escuda, y nos envolvemos en ella».

Periodistas villaclareños