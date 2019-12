Gala de los Mejores Atletas del año en Villa Clara

El pasado sábado 28 de diciembre la Dirección de Deportes en Villa Clara organizó una gala para distinguir a los deportistas más destacados del 2019. Como ya es costumbre, el evento sirvió de reunión para atletas, entrenadores, profesores, activistas y sus familiares, quienes llegaron hasta el Teatro La Caridad de la capital provincial.

En deportes individuales, los principales premios fueron entregados a la discóbola Denia Caballero y el ajedrecista Yasser Quesada, el segundo premio en años consecutivos que consigue este último.

Yasser Quesada, ajedrecista. (Foto: Carlos Rodríguez Torres)

«En el próximo año lucharé por el primer lugar nacional como siempre, pues me siento en el mejor momento deportivo que he tenido hasta ahora y tengo que aprovecharlo», dijo a Vanguardia el joven de Santa Clara. Quesada, quien además pronunció unas palabras de agradecimiento en nombre de los atletas, quiso destacar la prevalencia de jóvenes entre los premiados:

«No solo en el ajedrez, en el deporte cubano es importante que los jóvenes destaquen. En la actualidad nuestro equipo nacional está marcado por la juventud y pueden esperarse buenos resultados de Cuba en próximos años. Por ejemplo —agregó—, en 2020 tendremos la Olimpiada en la ciudadde Khanty-Mansiysk (Rusia)».

En deportes colectivos, el lanzador Freddy Asiel Álvarez y la balonmanista Jennifer Amanda Toledo se llevaron los máximos reconocimientos. La joven dijo guardar un grato recuerdo de lo que fue este año para ella: «La medalla panamericana y el resultado del Mundial fueron actuaciones que hacía años no se lograban y haber formado parte del equipo me enorgullece. Me siento muy bien en la selección nacional y eso se lo debo a mis compañeras y al profesor Jorge Coll, que siempre me apoya y me exige».

La canotista Katherine Nuevo fue seleccionada como novata del año al lograr la única medalla de oro villaclareña en los Juegos Panamericanos en la modalidad de C-2 a mil metros, además del sexto lugar en el mundial de Hungría en la misma modalidad. Sus resultados la clasificaron a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Por su trabajo al frente de los Lobos (mejor equipo de 2019), el director del equipo masculino de baloncesto primera categoría, Carlos Valle, recibió el premio de Entrenador del Año, luego de haber conseguido el segundo campeonato consecutivo en la Liga Superior. En este mismo acápite fue reconocido de manera especial Jorge Coll, al frente de la selección femenina de balonmano.

«Más allá de las buenas actuaciones en los Panamericanos y el Mundial, la constante mejora que ha experimentado el equipo es la gran recompensa a nuestro esfuerzo», dijo el profesor Coll. «Nos proponemos, primero, consolidarnos en el área y luego pensar en repetir la participación en el próximo Mundial».

Deporte para discapacitados: el objetivo es Tokio

Villa Clara destacó por sus resultados en el deporte para discapacitados en 2019. César Rubio, de para-levantamiento de pesas, fue uno de los que se encargó de demostrar el nivel de la provincia y el país en las diferentes competencias internacionales en las que participó.

Su medalla de oro en la Copa del Mundo de Lima, la plata en los Juegos Parapanamericanos y el primer lugar en el evento nacional celebrado en Villa Clara avalaron su condición de Mejor Atleta del Año en la categoría de deportes para personas con discapacidad. «Ha sido un 2019 muy satisfactorio. El subtítulo parapanamericano me ubicó entre los ocho primeros en el ranking mundial», comentó el experimentado atleta sagüero.

(Foto: Carlos Rodríguez Torres)

Sobre sus objetivos para el próximo año declaró: «En el mes de marzo participaré en un evento que da puntos para la clasificación paralímpica. En el área el nivel de los competidores ha crecido. Espero con el esfuerzo, con el entrenamiento y el sacrificio, se puedan alcanzar los objetivos».

Sin dudas, el para-taekondo resultó el mejor deporte en la categoría para la provincia. Dos villaclareños subieron al podio en los juegos de Lima: Arián García Rodríguez y Yandry Larrondo, con medallas de plata y bronce respectivamente.

Precisamente, Arián fue seleccionado como atleta masculino más destacado del año. El joven, que actualmente compite en los 75 kg, categoría K-44 declaró: «Tenemos cerca el clasificatorio a los Juegos Paralímpicos y tengo la aspiración de tener un buen resultado ahí para llegar a Tokio. Estoy tratando algunos problemas de lesiones en La Habana para llegar a esa competencia en la mejor forma posible».

(Foto: Carlos Rodríguez Torres)

Otra atleta de este deporte que ve con ambición el torneo clasificatorio para Tokio 2020 es Idalianna de la Caridad Quintero Acevedo. Con solo 22 años, alcanzó medalla de oro en el evento nacional de para-taekwondo y ocupó el cuarto lugar en los Juegos Parapanamericanos de Lima. Estos resultados le valieron los premios de atleta femenina más destacada y novata del año 2019 en la gala del deporte villaclareño.

«Los parapanamericanos fueron mi primera competencia importante a nivel internacional. Obtuve buenos resultados con solo un año de entrenamiento en el deporte. Viví muchas cosas que nunca pensé que sucederían y me siento muy bien de que se me reconozca. Eso da fuerzas para seguir trabajando con el objetivo de lograr una buena actuación en el clasificatorio paralímpico», dice, emocionada.

(Foto: Carlos Rodríguez Torres)

Detrás de los resultados positivos del para-taekwondo en Villa Clara, está el profesor Humberto Ruiz, que en estos momentos trabaja con la selección nacional. Luego de recibir su reconocimiento como mejor entrenador de atletas discapacitados, confesó: «Los muchachos lo dieron todo por nuestro país y ahora nos queda el sueño de clasificar para los paralímpicos por primera vez en nuestro deporte. No hay nada imposible e iremos a buscar un buen resultado en el clasificatorio de Costa Rica.»

Protagonismo de los jóvenes

En la categoría juvenil, se seleccionó a la ajedrecista Roxángel Obregón como la mejor atleta en deporte individual. La adolescente de solo 16 años cumplió varias metas en 2019. «Tuve un buen resultado en el campeonato nacional, con el que llegué a la preselección del equipo Cuba. Después, tuve torneos importantes como el Gillermito García in memoriam y el Capablanca in memoriam, en el que logré mi título de Maestra Internacional.»

«Luego se me dio la posibilidad de participar en el Campeonato Mundial Juvenil, allí el resultado estuvo relacionado a que no tuvimos roce internacional previo, además de algunas carencias en el entrenamiento. Con esta experiencia, espero mejorar en 2020, porque en el campeonato de Cuba nos eliminaremos para conformar el equipo nacional que participará en la Olimpiada», añadió.

Mejores atletas del año en Villa Clara. (Foto: Carlos Rodríguez Torres)

Mientras, Reiner Carrera, el subcampeón panamericano de canotaje, obtuvo en la rama masculina similar galardón al de Roxángel. «Trabajé en base a lograr buenos resultados este año, pero no me esperé ese resultado. Todo me ha salido bien, pero ahora debo prepararme mejor para el clasificatorio olímpico en Chile. Estoy trabajando en single a mil metros, una distancia que es un poco más larga y debo eliminarme con un compañero porque solo puede representar al país un competidor en Chile».

En la gala, Lizmary González, de hockey sobre césped y Marlon Yant, de voleibol, fueron seleccionados como mejores atletas juveniles de deportes colectivos. En el año, también se reconocieron a diez atletas juveniles dentro de los que destaca Jorge Luis Alayo, de voleibol de playa.

El joven, de grandes perspectivas en el deporte, reconoció que: «Fue un importante año para mí, porque participé por primera vez en un mundial sub-21. Además, tuve el ascenso a ser posible segunda pareja del equipo Cuba de mayores. Para 2020 aspiro a llegar a un preolímpico donde podamos buscar la clasificación del voleibol de playa. Estamos trabajando para pulir todos los detalles, en el aspecto técnico y físico con el objetivo de lograr nuestras metas».

(Foto: Carlos Rodfríguez Torres)

Según Liván Ariel Fernández Pérez, Subdirector de Actividades Deportivas del Inder en Villa Clara: «Indiscutiblemente, por el sistema competitivo actual la edad de los deportistas para los eventos nacionales está disminuyendo. Los campeones olímpicos actuales oscilan entre los 18 y 23 años, por lo tanto, la categoría pioneril es la base fundamental para registrar resultados de ese tipo».

Precisamente la provincia cuenta con el mejor atleta de Cuba en los juegos nacionales de esa categoría: Dariesky Pérez Castellanos, con ocho medallas de oro. Tanto el niño, como su entrenador Alexis Jiménez, fueron premiados también en la gala.

«Este reconocimiento es aún más especial por las fechas en que estamos, además de destacar todo el esfuerzo y el sacrificio del año entero. Es un premio a la dedicación, yo diría. Estar rodeado de todas estas glorias deportivas y tantos buenos profesores, recibir su apoyo y sus felicitaciones, es la prueba de cuán importante es nuestra labor en la base, especialmente en los municipios», reconoció el profesor.

En resumen, para el deporte villaclareño «ha sido un año en el cual retomamos el tercer lugar en los Juegos Nacionales Escolares y de forma integral en el país, pero que nos deja con muchas ambiciones —destaca Fernández Pérez. Buscamos para el próximo no solo enfocarnos en el resultado deportivo, sino trabajar individualmente en los principales indicadores de calidad que son los que a mediano y largo plazo garantizarán resultados superiores».

Tomado de Vanguardia