Béisbol cubano: principales compromisos en 2020

La participación del elenco nacional sub 23 en el Panamericano de febrero próximo, iniciará el camino del béisbol cubano en torneos internacionales de 2020, en una temporada matizada por el regreso de la disciplina al escenario olímpico y la celebración de la primera Copa Mundial de la versión urbana y mixta de cinco contra cinco.

El representativo cubano buscará uno de los cuatro cupos en disputa hacia el Torneo Mundial sub 23, a efectuarse entre el 2 y el 11 de octubre en las ciudades mexicanas de Obregón y Hermosillo.



La selección nacional de esta categoría aparece en la zona B con sede en Honduras y junto al elenco local, Argentina, Colombia, Guatemala y Panamá disputará entre el 21 y el 25 de febrero dos plazas hacia a la súper ronda de Managua.

En la otra llave con escenario en Nicaragua rivalizarán los anfitriones, Brasil, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana y Venezuela, también en busca de dos cupos a la fase decisiva con acción entre el 26 y el 29 del propio mes.



Los dos mejores equipos de esta Súper Ronda definirán el título de Campeón Panamericano de la categoría y para Cuba el certamen significa la oportunidad de avanzar por primera vez a una cita universal sub 23, tras no intervenir en las tres anteriores ediciones.



Marzo reservará el gran reto de 2020 y el béisbol cubano proyecta sus objetivos hacia la urbe estadounidense de Arizona, sede del 22 al 26 del clasificatorio de las Américas.



Los exponentes de la Mayor de las Antillas aparecen en el grupo B acompañados por Colombia, Venezuela y Canadá; en tanto, Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana y Nicaragua conforman el apartado A.



De no materializar en esta ocasión el cupo hacia Tokio 2020 y de concluir entre los tres primeros, los cubanos tendrán una última oportunidad en el preolímpico mundial de Taichung, del 1 al 5 de abril, donde ya están asegurados Australia, China, Taipei de China y Holanda.

De los 11 eventos programados por la Confederación, Cuba tiene presencia segura en el Campeonato Mundial sub 15 de Tijuana entre el 3 y el 12 de julio, así como en la Copa Femenina de Monterrey del 11 al 20 septiembre.



El último mes de la campaña 2020 reservará toda la atención para la modalidad urbana y mixta del béisbol five, la cuál celebrará en México la primera Copa Mundial de mayores y para menores de 15 años.



La Mayor de las Antillas intentará en el venidero año retomar su imagen ganadora de antaño, luego de despedir el ranking mundial del béisbol de 2019 con un quinto escaño entre los hombres y en el séptimo puesto en el listado femenino.

